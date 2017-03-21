新北爬梯機服務 方便行動不便長輩上下樓

邱芹珍利用爬梯機協助婆婆上下樓梯。（葉書宏攝）

邱芹珍利用爬梯機協助婆婆上下樓梯。（葉書宏攝）

「以往上下樓梯要15分鐘，現在只要5分鐘！」家住永和的邱芹珍為了照顧86歲行動不便的婆婆陳慧媛，上下樓梯都要靠鄰居又扛又抱，邱女日前向社會局輔具中心租了一輛爬梯機後，上下樓梯成了輕鬆的事情，陳婦更可以方便和左鄰右舍話家常。

陳慧媛育有1子4女，因胸椎長骨刺壓迫到神經，4個月前在雙和醫院接受手術治療，每周二、四到醫院接受復健，但她居住在永和老舊公寓內並無電梯設備，上下樓梯都要坐在椅子上，靠媳婦拜託鄰居一起費力將她扛下。

邱女獲悉新北市輔具中心可租借爬梯機服務，她抱著嘗試心情，結果中心工作人員立即來住家會勘老公寓樓梯寬度，並安排她接受爬梯機操作訓練，經過2小時實際教學，她租了一輛履帶式座椅爬梯機，開始幫忙婆婆上下樓，並教會了外籍看護蘇西。

據悉，邱女在住家樓下傳統市場賣涼麵，好客的婆婆喜歡到處串門子，請朋友吃涼麵，開刀後因行動不便，常悶在家裡，有了爬梯機之後，除了復健之外，婆婆也希望到樓下市場逛逛，再坐輪椅輔助，甚至到附近公園曬曬太陽。

根據新北市老人生活狀況暨福利需求進行調查，發現長輩目前所居住的房子類型中，竟以「無電梯的公寓」所占比例49.1％為最高，有電梯的公寓和大樓，只占26.8％。

社會局長張錦麗表示，新北市輔具中心共有25台爬梯機，可提供月租服務，一般民眾每月5千元，若是低收、中低收入戶則完全免費，另可做單趟專人協助服務，失能長輩對於爬梯機的需求日增，有熱心的社團已表達願意捐贈，如同捐贈復康巴士一樣，均可造福身障或失能長輩。

張錦麗表示，尤其像陳奶奶開過刀，上、下樓更是困難，因此新北市全國首創擴大爬梯機服務對象，除了身障人士之外，年長失能的長輩，也可以申請爬梯機使用，以方便上、下樓梯。

新北市輔具中心主任楊忠一和身障福利科長徐綺櫻，今（21日）到永和邱芹珍家中，了解使用爬梯機情形。邱芹珍表示很滿意，希望能續租1個月。

(中時)