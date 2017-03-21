台南新天地創意甜點大賞 美味更吸睛

新光三越台南新天地於6樓C區文化館特別企畫「烘焙藝饗世界─創意甜點大賞」。（曹婷婷攝）

是甜點更是藝術品！近年來，各國不同型態甜點在台灣餐飲市場開疆闢地，台灣人除了喜歡從「吃」感受美味，外觀創意及吸睛度也是重點。

即日起至4月4日，新光三越台南新天地於6樓C區文化館特別企畫「烘焙藝饗世界─創意甜點大賞」，從視覺角度規畫「裝飾藝術的藝饗」、「微型的幸福聚落」、「Eye的甜點食記」、「鄉村的烘焙味」4大展區，邀請20餘位創作者展出近500件作品，集結翻糖蛋糕、韓式擠花、食記插畫等創作，將烘焙技術應用及創意以不同媒材呈現。

活動也與學校相關科系單位共同響應，提供學生一個舞台，鼓勵並發掘其能力，包括同德家商烘焙食品科學生於今年JIAC日本料理藝術大賽，以杏仁膏裝飾榮獲3金2銀之得獎作品；南英商工餐飲管理科以卡通造型發想的翻糖蛋糕，以及慈幼工商烘焙科學生用麵糰組合編織、捏塑技法創作而成的藝術麵包作品，顛覆對傳統烘焙的呆版想像。

(中時)