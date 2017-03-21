遊民偷偷住進老屋 猝死發臭才被發現

40多歲林姓男子是無業遊民，不知何時偷偷住進嘉義縣朴子市黎明路上一間閒置老屋，今中午附近居民聞到屋內傳出陣陣惡臭，通知當地里長前往處理，才發現2樓有一名男子陳屍屋內，屍體腐敗流屍水，經查確認死者是林姓遊民，初步勘查並無他殺嫌疑，懷疑是疾病導致猝死。

據警方調查，死者平時沒有工作，流離失所，有時靠姐姐接濟，不知何時偷偷住進這間久沒人住的老房子，且1樓也有另一名遊民住在裡頭，卻沒發現樓上有人陳屍，推測可能天氣轉熱，屍臭變濃，附近鄰居聞到臭味才覺得不對勁。

(中時)