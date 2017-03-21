馮勝賢接聯盟秘書長 王建民道賀

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中華職棒聯盟史上第一個球員出身的秘書長馮勝賢上任第二天，與幹部密集開會，辦公室布滿各界道賀的花籃，旅美好手王建民也傳來簡訊道賀。

聯盟26日將舉行常務理事會確認馮勝賢上任的人事，不過他從昨天開始已經進駐聯盟上班，熟悉相關業務。現役球員王建民、彭政閔、林智勝、王勝偉、詹智堯等人都紛紛致電、簡訊道賀。

統一獅領隊蘇泰安今天出席球衣發表記者會，受訪時期許新任秘書長馮勝賢，能夠延續前任秘書長朱康震在招商、行銷方面打下良好基礎，聯盟增加收入，也減輕球團負擔。

統一獅明星捕手高志綱說，期待馮勝賢把球員觀點帶進決策圈，台灣職棒圈長久以來，都從球團、聯盟的角度出發，反觀國外球團總經理（GM）身邊都有退役球員當特助。1060321

(中央社)