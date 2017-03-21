台化麥寮廠粉塵爆炸 無火無傷監測空汙
台化公司麥寮廠今天發生粉塵爆炸，未引起火災也無人員受傷；雲林縣環保局監測空汙，將以空汙法處分，並依採樣檢驗結果另行處分。
雲林縣消防局指出，下午3時20分左右，六輕工業區內台化公司聚苯乙烯廠（PABS）儲槽區（中間成品區）發生粉塵爆炸，塑化消防隊出動灑水降溫，消防局火調人員及雲林縣環保局趕赴調查。
雲林消防局調查，台化聚苯乙烯廠儲槽區，因為存放的基粉超壓、閥蓋彈開，發生粉塵爆炸，濃煙大量排放、歷時約14分鐘，沒有發生火災也無人員受傷。
雲林縣環保局人員依程序採證及採樣，初步調查，發生粉塵爆炸的儲槽存放丁二烯、苯乙烯樹脂等基粉，是塑料加工使用或混料使用，無危害成分。
雲林縣環保局表示，現場空氣採樣，並監測附近空氣品質測站、監測車數據；將依據空氣汙染防制法處分，後續採證及採樣結果出爐，並得另行處分。1060321
(中央社)
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