西湖柚花藝術節 客家神廚端出柚花宴

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苗栗縣西湖鄉年度盛事「柚花藝術節」4月1、2日登場，鄉公所今年推出特色「柚花宴」以及健行、野餐、創意時尚秀等豐富活動，邀民眾造訪西湖欣賞柚花之美。

苗栗縣西湖鄉湖東村盛產柚子，每年3、4月間柚子花開季節，果園瀰漫一股清新帶有蜂蜜香甜味的花香，經西湖鄉公所及在地農會推廣下，「柚花藝術節」成為當地特色觀光產業活動。

今年柚花藝術節系列活動4月1、2日在湖東休閒農業區登場，縣府秘書長陳斌山與西湖鄉長古木賢、客家委員會客家發展中心主任何金樑等人今天出席活動宣傳記者會，共同號召全國遊客，利用4月初連續假期，規劃一趟西湖輕旅行，感受客庄魅力風光。

西湖鄉公所今年推出「品香柚花宴」，邀請西湖女兒、客家金牌大廚劉菊英掌廚，將客家經典宴客桌菜「四炆四炒」，以當地食材、柚香入菜，包含「柚香菜包」、「柚香養生時蔬」「清蒸寶石魚」成為西湖限定版的「四炆四炒」。

主辦單位指出，「品香柚花宴」於活動2天各開放35桌接受預訂，每桌10人含飲料訂價新台幣3000元，歡迎民眾揪團訂桌(電話037-356936)。

西湖鄉長古木賢表示，活動結合健行、野餐、農特產品展售、親子DIY及學生陶藝、油畫展等，沿途可欣賞柚花盛開景緻，今年更首度推出電動遊園車免費試乘；此外，與客委會客發中心合作辦理「柚林艷客‧時尚秀」，在柚花樹下呈現客家創意服裝走秀。

鄉公所指出，為方便民眾參與，活動日兩天分別在高鐵苗栗站及苗栗火車站前站均設有免費接駁專車往返會場，詳細發車時間可查詢西湖柚花藝術節FB粉絲專頁。1060321

(中央社)