高雄漢神巨蛋跳電 民眾摸黑逛百貨

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高雄市漢來巨蛋廣場及漢來飯店巨蛋店，今天下午6樓以上到9樓無預警停電約2小時，讓許多逛館內民眾嚇一跳，正在9樓開會員大會的大高雄不動產開發商業同業公會也因此受到影響。

高雄漢神巨蛋百貨下午1時餘從6樓到8樓及9樓巨蛋會館跳電，台電緊急馳援，經查證是百貨公司內部開關故障，經2個多小時修復後復電。

大高雄不動產開發商業同業公會理事長卓永富無奈等著復電才開會，不過，他也幽默說，這種情形也讓建商考慮日後興建房屋要多考慮規畫綠建築。

這場會員大會現場因太悶熱，許多會員都移到會議室外等候復電。

6到8樓是百貨賣場，百貨業者以緊急照明設備照明通道，不過，仍有不少消費者照樣逛街，尤其8樓是運動用品居多，不少年輕人照逛不誤。

漢神巨蛋表示，這是百貨公司成立以來第1次遇到這種情形，因為發電機故障，6到9樓都使用同一座發電機，才會造成今天的狀況。1060321

(中央社)