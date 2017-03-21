南韓最不喜歡國家 中國大陸超越日本
調查顯示，南韓和中國大陸間因部署美國飛彈防衛系統引發爭端，在南韓人最不喜歡國家排名，大陸現在超越前殖民宗主國日本。
日本一直是南韓人繼北韓之後最不喜歡的國家，主要原因是日本在戰爭時期的殘忍暴行引發的爭端，包括有多達20萬韓國女性成為日本皇軍的性奴。
法新社報導，南韓現在和美國開始部署終端高空防衛系統（THAAD），防衛來自擁核北韓的飛彈威脅，此舉激怒中國大陸，北京政府視薩德部署會斲喪其軍力。
北京政府發起一系列作法反制南韓，被視為是經濟報復，迫使在大陸的數十家南韓零售商店關門大吉，還下令禁止中國大陸觀光團去南韓。
南韓峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）所做的民調指出，以10分為最喜歡等級，中國大陸的評分從1月的4.31分，到3月降至3.21分。
日本在慰安婦性奴的外交爭端中，分數也下降，從3.56分降至3.33分。
峨山政策研究院昨天發布聲明說，鑑於北京對THAAD的回應，可預見中國大陸的分數下滑，但是「大幅下滑」仍令人訝異。
聲明又說：「更讓人吃驚的是，相較於中國大陸，韓國人現在較喜歡日本。」
調查也指出，美國總統川普、中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三的得分都下降，又以習近平下滑幅度最大，自1月的4.25分到3月降至3.01分。
峨山政策研究院說：「對習近平的唯一好消息是，他的得分仍高於安倍晉三。」
調查在3月6日至8日間訪問1000人，結果也顯示，對THAAD的支持提高，支持民眾自去年11月的46.3%，升高到50.6%；反對比率自45.7%降至37.9%。（譯者：中央社羅苑韶）1060321
(中央社)
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