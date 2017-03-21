釋迦進軍日本 洪秀柱籲民進黨政府幫忙

台東大目種釋迦欲進軍日本市場，雙方民間談好檢疫合作階段。國民黨主席洪秀柱呼籲民進黨政府進一步協助雙方合作關係。

洪秀柱今天到台東，先到台東縣議會和黨籍縣議員、鄉鎮長和代表座談，接著前往太麻里拜訪種釋迦的青農師施保朗，並品嘗大目種釋迦和鳳梨釋迦。

施保朗反映釋迦農面臨問題，他說，台東種植的大目種釋迦，預計3、4年後會量產，到時候國內需求會過剩，因此必須尋求外銷市場，日本人愛吃大目種釋迦，日本是最好的市場。

不過，台灣是東方果實蠅疫區，日本對防疫要求很高，這2年台灣青農聯誼會和日本接觸，日本那邊同意在大目種釋迦產季時，派檢疫官到台東駐守，第1道把關，接著，到日本海關時，再檢查一次，如沒問題就可以進到日本市場。

從生產、檢疫到進入日本市場，這階段已經沒有問題，但因「國對國」的貿易協定，需要政府幫忙。

洪秀柱說，國民黨會要求政府想辦法解決農民的問題，尤其是和日本，民進黨政府和日本關係特別好，她呼籲民進黨政府幫忙台東釋迦農，和日本達成協定和合作關係，國民黨也會持續督促。1060321

(中央社)