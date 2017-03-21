色舅公襲胸小4女童 塞100元封口遭訴

小4女童「小雅」和年紀大她50歲的舅公看電視，沒想到舅公竟伸出鹹豬手對她襲胸、撩陰，遭小雅推開後他強塞100元請小雅不要聲張，上學後老師發現小雅身上多出了100元，詢問之後發現這名色舅公的狼行，新北地檢署依猥褻罪嫌起訴並請加重其刑。

檢警調查，小雅的舅公去年11月間從高雄北上住在小雅阿嬤家，隔天星期六上午由於大人外出、哥哥補習，家裡只剩小雅和舅公同看電視，這名色舅公竟然趁機對小他二個輩分、超過50歲的小雅襲胸，還順手撫摸小雅下體。

小雅受到驚嚇後嚇斥色舅公的行為，這名色舅公才趕緊收斂，又因擔心小雅說出遭到猥褻之情，塞了100元央請小雅不可透露。

星期一小雅上學時，老師發現他身上竟有100元，詢問後才發現是色舅公給的遮羞費，報警處理。但這名色舅公卻辯稱，由於100元只給小雅，並沒有給哥哥，所以才叫她不要說出來，以免讓哥哥覺得偏心。

檢方偵查認為，小雅指述相當完整，且這名色舅公年齡、輩分與小雅差距甚大，卻為滿足性慾違悖人倫猥褻小雅，除依猥褻罪嫌起訴，並以道德、社會不容請從重量刑。

(中時)