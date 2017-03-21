學甲小麥熟了 金黃海浪迷人

台南學甲目前小麥耕作面積約110公頃，是本島小麥重要產區。（莊曜聰攝）

農曆春節後到3月底收割前，是小麥成熟期，麥田景緻一望無際。（莊曜聰攝）

學甲青農劉育承以友善農法種植小麥。（莊曜聰攝）

台南市學甲區種植小麥面積約110公頃，在台灣本島產量僅次於台中大雅，是重要產區之一。3月下旬進入採收期，結實纍纍的麥穗隨風搖曳，就像是金黃色的海浪，美景動人，也吸引不少攝影玩家前來，成為新的拍照景點。

學甲地區種植的小麥以做為製酒品種的「台中二號」為主，主要栽培區在新達、平和、宅港三個里，最密集的地點分布在急水溪流域兩岸，從省道台19線宅港橋邊兩側堤岸俯瞰，金黃麥浪盡收眼底。

學甲青農劉育承返鄉從事農務8年，他栽種約4公頃的小麥田，有別於一般慣行農法，採用友善農法栽培，田間管理與除草以人工、機器交互使用，不用除草劑，雖然產量減少三分之二，但相對安全。

他也配合社區大學課程，開放親子報名參訪小麥田，傳遞正確的食農教育觀念，增加民眾對農業的了解。

(中時)