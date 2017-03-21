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小紫斑蝶。（台灣紫斑蝶生態保育協會提供）

阿里山不只賞櫻 紫斑蝶遷徙點綴石棹天空

嘉義縣阿里山風景區石棹今上午天空突出現數千隻蝴蝶，讓上山民眾看到這幅景象紛紛拿起手機狂拍，邊驚呼「好像紫斑蝶耶」；台灣紫斑蝶生態保育協會指出，若天氣好該景象將持續到4月。

中和村長洪銀盛表示，今上午10點天空放晴後，上千隻蝴蝶飛過上空，不少上山遊玩的民眾、居民看到這個奇景紛紛拿起手機狂拍，他也立即拿起手機拍照，他說，每小時就有上千隻飛過，非常特別。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，每年3月與清明節前後都是紫斑蝶的遷徙季節，每年平均有17萬隻紫斑蝶大軍從南部飛往北部進行繁殖，每1分鐘就有200隻飛過，數量相當可觀。

陳瑞祥說，如果天氣持續放晴石棹出現的景象將有望持續到4月，該路線將依序飛往梅山、古坑、林內、八卦山、大肚山，最後則在停留在苗栗竹南等其他地區，進行大量繁殖。

(中時)