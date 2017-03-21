獅隊大改造盼球迷「有感」 目標票房成長16％

統一獅發佈新球衣，左起潘彥廷、鄭鎧文、領隊蘇泰安、蘇智傑、高志綱。（葉姵妤攝）

統一獅去年主場平均觀眾人數4475人，在4隊中排名第3，今年獅隊重新打造球隊形象，領隊蘇泰安說：「希望讓球迷有感」，同時他也為新球季訂下目標，希望平均觀眾人數達5600人、票房收入成長達雙位數。

去年中職平均觀眾人數以Lamigo桃猿的7590人為最佳，中信兄弟隊7142人次之，統一獅排第3，富邦悍將前身義大犀牛則是墊底的4280人。今年獅隊從隊徽、CI設計、球衣到各項商品設計都重新換裝，希望替球隊帶來新氣象。

蘇泰安表示，期望今年球季票房收入能比去年成長百分之16，平均觀眾人數盼能達到5600人，這數字比昨日富邦領隊蔡承儒訂出的5500人目標多出100人，對此蘇泰安解釋，這是球隊經過計算後的數字，與富邦無關。

獅隊主場台南球場去年季後進行看台整修和結構補強，本月底將如期完工，趕上球隊4月4日的主場開幕戰，當天獅隊代總教練的歌星老婆A-Lin也將到場獻唱，是否會開球則未定，而蘇泰安透露，目前開幕戰預售票已售出近2000張。

(中時電子報)