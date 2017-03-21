樹人版畫搬進永康奇美醫院 藝術療癒撫慰患者
樹人國小學童將版畫搬進永康奇美醫院，要用藝術撫慰病患的心，即日起到4月30日在永康奇美醫院第二醫療大樓8樓奇恩藝術走廊展出，展出的版畫部分作品將提供義賣，回饋給癌末病友。
樹人國小為台南知名的藝術教育小校，孩童的版畫作品也屢屢獲得美術比賽名次，此次，大家的作品並非要參加美術比賽，而是要用藝術療癒患者的心情，以充滿童趣的作品溫暖撫慰癌末病友們的心。
「玩美生活，真心成藝」版畫展即日起至4月30日在永康奇美醫院第二醫療大樓8樓奇恩藝術走廊展出，而部分展出的版畫部分作品將當作義賣，回饋給癌末病友，也讓孩童了解「受人點滴、湧泉以報」的心。
(中時)
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