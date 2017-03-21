國際森林日 南投林管處與達瑪巒部落種回飛鼠森林
為讓飛鼠有著更多的棲息地，林務局南投林區管理處選擇在今天「國際森林日」，與達瑪巒原住民重生協會在南投縣信義鄉地利村共同舉辦「飛鼠森林暨種回原住民傳統植物」植樹贈苗活動。
該活動在南投林管處長李炎壽、信義鄉長史強、達瑪巒原住民重生協會理事長松光輝、地利村村長金秋漢、雙龍村村長全得民、潭南村村長松照天、人和村村長金財富、潭南國小校長呂秋明、民和國小校長張鈴采、民和國中全正文、地利國小校長鄭佳昇等貴賓帶領下，與當地布農族原住民朋友、學童一起種下原生樹種苗木，讓國際森林日更具意義。
南投林管處表示，2013年聯合國正式頒佈每年3月21日為國際森林日，主要是想引起人類對森林的重視，協調人類與森林的關係，實現森林資源，永續利用的精神。
李炎壽指出，南投林管處近年來積極與信義地區的布農族接觸互動，從村校聯合運動會、部落會議、校園宣導、原住民座談會，進而邀請部落一起巡護山林、輔導社區綠美化工作，林管處與部落皆對森林永續利用有一致看法進而決定共同舉辦植樹贈苗活動，亦是期待藉由林區資源與布農族的傳統智慧能共同為下一代準備一座飛鼠森林。
林管處這回提供無患子、七里香、烏心石、光臘樹、台灣櫸及台灣肖楠等共6種布農族傳統植物計500株，皆是部落傳統常會利用的植物，例如：果實洗滌衣物的無患子、木材可製作弓身的七里香、可做柱材的烏心石、可做鋤頭柄的光臘樹、可做米桶的台灣櫸以及嫩芽是飛鼠食物的台灣肖楠等，讓參加活動的族人攜回繼續傳承生態智慧。
(中時)
關鍵字：達瑪巒部落
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。