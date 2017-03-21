國際森林日 南投林管處與達瑪巒部落種回飛鼠森林

林務局與部落合辦「飛鼠森林暨種回原住民傳統植物」活動。（沈揮勝翻攝）

為讓飛鼠有著更多的棲息地，林務局南投林區管理處選擇在今天「國際森林日」，與達瑪巒原住民重生協會在南投縣信義鄉地利村共同舉辦「飛鼠森林暨種回原住民傳統植物」植樹贈苗活動。

該活動在南投林管處長李炎壽、信義鄉長史強、達瑪巒原住民重生協會理事長松光輝、地利村村長金秋漢、雙龍村村長全得民、潭南村村長松照天、人和村村長金財富、潭南國小校長呂秋明、民和國小校長張鈴采、民和國中全正文、地利國小校長鄭佳昇等貴賓帶領下，與當地布農族原住民朋友、學童一起種下原生樹種苗木，讓國際森林日更具意義。

南投林管處表示，2013年聯合國正式頒佈每年3月21日為國際森林日，主要是想引起人類對森林的重視，協調人類與森林的關係，實現森林資源，永續利用的精神。

李炎壽指出，南投林管處近年來積極與信義地區的布農族接觸互動，從村校聯合運動會、部落會議、校園宣導、原住民座談會，進而邀請部落一起巡護山林、輔導社區綠美化工作，林管處與部落皆對森林永續利用有一致看法進而決定共同舉辦植樹贈苗活動，亦是期待藉由林區資源與布農族的傳統智慧能共同為下一代準備一座飛鼠森林。

林管處這回提供無患子、七里香、烏心石、光臘樹、台灣櫸及台灣肖楠等共6種布農族傳統植物計500株，皆是部落傳統常會利用的植物，例如：果實洗滌衣物的無患子、木材可製作弓身的七里香、可做柱材的烏心石、可做鋤頭柄的光臘樹、可做米桶的台灣櫸以及嫩芽是飛鼠食物的台灣肖楠等，讓參加活動的族人攜回繼續傳承生態智慧。

(中時)