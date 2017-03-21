遠航機師酒測超標 民航局：重罰
遠東航空股份公司葉姓機師7日在執行FE081高雄－馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52毫克，超標規定4倍，民航局表示將重罰。
遠東航空股份公司葉姓機師7日在執行FE081高雄－馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52毫克，遠航今天發布聲明，表示當場隨即更換組員，並開除機師，同時提損害賠償。
民航局表示，已經要求遠航對機組員的酒測，從抽驗改為全面檢測，另外，根據航空器飛航作業管理規則，機組員吐氣的酒精濃度不得超過0.1毫克，該名機師比規定高出4.2倍，也恐被懲處6萬至30萬元並停止執業。
民航局補充，會同時檢討遠東航空執行面問題，若是管理鬆散，可懲處警告，甚至處60萬至300萬元罰款。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。