立院藍綠甲動審監督條例 民團場外關注

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立法院明天排審兩岸協議監督條例，民進黨團、國民黨團，都對內政委員會委員祭出甲級動員令，時代力量5席立委將集體到場；民間團體也將在場外舉行記者會。

立法院內政委員會排定22日、23日審查兩岸協議監督條例草案，目前共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時力黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。

民進黨團針對內政委員會8名立委發出甲級動員令，要求準時到場；國民黨團除內政委員會所屬委員外，還動員黨團幹部及不分區立委，應踴躍出席發言，並配合黨團運作。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，為了兩岸穩定發展及國內經濟發展，服貿、貨貿協議非常重要，但現在卻被兩岸協議監督條例卡住。

廖國棟說，既然三一八學運要求制訂監督條例，國民黨也同意且態度一直未變，反而是民進黨一直沒有找到讓民眾放心的政策，才會卡到現在，國民黨會堅定要求審查。

民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋晚間受訪表示，若時代力量黨團要求內政、經濟等委員會聯席審查，根據立法院各委員會組織法第13條規定，由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會。

他表示，簡單來說，若要聯席審查，必須重新報院、重新交付審查，明天委員會可能就須結束、無法審。

李俊俋說，如果不堅持聯席審查，由內政委員會主審，民進黨團不會杯葛、不會不審，會見招拆招，主張以民進黨團版本為主，進行逐條審查。

時代力量黨團總召徐永明表示，將在程序發言時要求召委發動聯席審查，這麼重大的事，難道不需要涵蓋外交，甚至經濟委員會參與嗎？時代力量有提黨團版草案，5位委員答詢時會集體登記發言，盼能凸顯黨團版本特色。

親民黨團幹事長陳怡潔認為，在未與對岸恢復協商下，監督條例機制的可行性，仍然存疑；現在該努力的是兩岸如何找到共識，恢復談話；也希望監督條例不會成為政治鬥爭的工具，而是真正站在建立可長可久的制度性法制規劃來思考。

另外，在場外部分，社會民主黨將舉行記者會，呼籲政府勿失信於民，解「毒」監督條例；經濟民主連合則認為民進黨版草案仍有許多缺失，將在記者會公布修正動議，期待立法院能將修正動議送進委員會中進行討論、審查。1060321

(中央社)