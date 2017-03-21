高市38區衛生所 陸續辦戒檳榔班

高雄市衛生局為讓市民了解檳榔對健康的危害，協助戒除檳榔，今年擴大於全市38區衛生所陸續開辦戒檳班及口腔癌篩檢服務，免費協助有嚼檳榔習慣民眾健康篩檢、戒除檳榔，讓哺檳榔的民眾擺脫紅唇族夢靨，遠離口腔癌的威脅。

衛生局指出，許多民眾認為只要檳榔沒有含紅灰、白灰、荖花、荖葉等添加物，就不會致癌，但依據國際癌症研究總署（IARC）早在2003年即證實檳榔子為第1類致癌物，臨床上觀察發現，10個口腔癌患者中，9個都有嚼檳榔習慣。

衛生局表示，在台灣口腔癌位居國人癌症發生人數第5名，每年約有5400名新診斷為口腔癌個案；除了癌症，國內研究也指出，男性嚼食檳榔者罹患糖尿病或高血糖、代謝症候群危險性皆顯著高於未嚼檳者，且下一代容易提早得到代謝症候群。

而有嚼食檳榔習慣的孕婦也容易出現流產、早產、寶寶出生體重過輕等問題。

46歲的盧先生表示，從國中時開始嚼檳榔，家人常因他菸檳酒的習慣常有爭執，甚至嚴重到離婚的地步，但自從衛生所陪伴戒檳之後，與家人的爭執變少了，感情也變得更好。

根據國民健康署調查資料，高雄市成人嚼檳榔率已從2011年9.43%下降至2016年7.05%，2015年每10萬人口標準化死亡率下降0.1%，遠離檳榔及定期健康篩檢是預防口腔癌的不二法門。

高雄市衛生局呼籲「檳友們」，為了自己及下一代的健康，請盡早戒掉檳榔，並定期接受口腔癌篩檢、戒檳及相關服務諮詢，請洽衛生局健康管理科（07-7134000轉5103）及高雄市各區衛生所。

(中時)