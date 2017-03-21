立委劉櫂豪辦金龍湖健走 周未登場
立委劉櫂豪立委將於本周六（25日）上午8點於大武鄉舉辦「金龍湖健康齊步走」健走活動，邀請鄉親在週末涼爽的早晨，一起到台東南部的金龍湖踏青健走，活動採事先報名。
劉櫂豪表示，金龍湖是內政部營建署評選的地方級濕地，有優美的田園風光，與特殊的生態動植物，環湖一圈兩公里多，地勢平坦安全，適合全家老小一同來健走運動。
當天還有台東縣野鳥學會王克孝老師，定點與鄉親一起用望遠鏡賞鳥認識野鳥，還有在地排灣族部落古莊青年團帶來的傳統歌謠與古調，劉櫂豪立委誠摯邀請大家週六早晨一起來走走，認識在地生態與部落文化。
3月25日當天，早上8點至8點半於金龍湖報到，由在地舞團帶領鄉親暖身健康操後，健走環湖，吸收新鮮空氣，賞鳥認識大自然，運動完後，在地表演團體帶來勁歌熱舞與傳統歌謠，活動預計在10點結束。
龍湖健康齊步走採事先報名，歡迎鄉親上網報名https://goo.gl/tuKsa7，或是聯絡劉櫂豪立委南迴線秘書 陳進財 0919872705。
(中時)
關鍵字：劉櫂豪
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