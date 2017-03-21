閨密告解和男友上床 女子痛揍她挨告
搶閨密的男友後再向她告解會獲得原諒嗎？侯女去年主動向陳姓閨蜜透露「我和妳的男友上床了」，還描述兩人魚水之歡過程，讓陳女事後氣到「凍未條」，跑到侯女住處拉情敵的頭猛撞玻璃櫃，臉部嚴重掛彩，兩個閨蜜為了男人而對簿公堂。
去年10月間，陳姓女子跑到閨密侯女住處敲門，並當她開門進房後，強扯侯女頭髮將她的頭拉去猛撞玻璃櫃。
由於撞擊力道相當大，侯女撞上櫃子後當場滿臉鮮血直流，頭部也腫得像豬頭一樣，頭、耳受創，她也氣得檢具驗傷單怒控陳女涉及傷害。
檢方調查這宗閨密反目事件，發現原來是陳女與男友交往多月後，有一天閨密侯女卻向她坦白：「我跟妳的男友上床了！」而且還稱讚陳女男友性能飽滿。
陳女供稱，她認為侯女不但故意搶她的男友，事後還刻意炫耀，才讓她盛怒之下把情敵痛揍一頓，檢方今依傷害罪嫌將陳女起訴，而這對閨密也因為男人而分道揚鑣。
(中時)
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