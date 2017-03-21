花神咖啡今開幕 人氣餐點出爐

新光三越百貨營業本部楊宗榮副總經理（左起）、福里安花神執行長Marco Paolini、福里安花神設計師Gloria De Ruggiero、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組主任裴明琦今出席剪綵。（張祐銘攝）

新光三越福里安花神A9店手沖古銅濾杯咖啡，是人氣咖啡冠軍，300元。（張祐銘攝）

新光三越福里安花神A9店現有11款蛋糕天天秒殺。（張祐銘攝）

新光三越福里安花神A9店有義籍西餐主廚、甜點主廚、二代服務生駐店，帶來原汁原味義式體驗。（張祐銘攝）

新光三越引進的義大利Caffe Florian福里安花神咖啡台北A9店是台灣首店，今天（21日）正式開幕，福里安花神咖啡經理鄭凱文表示10日試營運以來，每天皆有200組2至3人的客人候位，下午茶和晚餐人潮最多，客單700至800元。今年可望在台中中港店或重慶再展店。

下午茶咖啡和甜點可享受傳承297年的銀製托盤服務，有人從高雄專程北上朝聖，星、港、日、韓等旅客也慕名上門；整體客群比預期年輕，其中8成是女性，也比預期比例還高。

11款當日現做蛋糕每款約50個，幾乎天天售罄，人氣前3名甜點福里安薩赫蛋糕、義式瑞可達起司蛋糕、亞洲限定的茉莉花茶慕斯蛋糕，下午就被搶光。20款咖啡160至350元不等，人氣飲品前3名有古銅濾杯咖啡、福里安經典熱巧克力、比切靈咖啡；熱賣前3名餐點為義式生牛肉、肋眼牛排、波隆那手工寬扁麵。

聖馬可廣場上威尼斯本店有現場演奏，點杯最便宜的Espresso 7歐元，加收音樂費6歐元，邊聽音樂邊品咖啡約花500元台幣；為了讓客人體驗威尼斯原汁原味享受，未來會有1或3人的現場演奏，但不收音樂費。

鄭凱文表示，試營運以來不限用餐時間，也與威尼斯同步，除了有客人反應候位5小時太久，大多顧客都有正面回饋。事實上，新光三越這項做法與多數台灣餐廳限時用餐不同，業者全然以客為尊，又要讓所有人滿意，的確不容易。

(中時)