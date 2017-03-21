違規拖網小魚變飼料 布袋海巡隊逮2船
海巡署海洋巡防總局布袋海巡隊於今21日凌晨1點多，在嘉義布袋外海7.8浬處發現兩艘高雄籍漁船違規在12海浬內拖網捕漁，海巡人員立即廣播起網，全程實施錄影蒐證，最後依違反漁業法相關規定函送漁業主管機關裁處。
布袋海巡隊表示，該組雙拖漁船趁暗夜進入12浬內違規拖網，殊不知早已遭岸際雷達鎖定，表示自去年7月實施「護永專案」以來，布袋海巡隊查獲雙拖漁船違規拖網捕漁已有3次之多，且蒐證過程中，海巡人員發現船上所捕獲的魚都多半是來不及長大的小魚，也就是漁民口的雜魚，而這些小魚最終命運就是被製成飼料，如此惡性循環，恐加速漁業資源迅速枯竭，嚴重破壞海洋資源。
(中時)
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