南投縣長林明溱會勘魚池鄉十一股溪與頭社大排整治

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縣長及縣府工務處，今天上午赴魚池鄉了解十一股溪與頭社大排整整治需求。（沈揮勝翻攝）

南投縣長林明溱，今天上午由工務處長陳錫梧陪同，前往魚池鄉十一股溪與頭社大排會勘。縣政府表示，此次計有4段工程案，其中3段為十一股溪河川整治，將斥資150萬元經費疏濬及改善淘空部分；頭社大排無名橋地基淘空部則將花費15萬5千元修復，以維護農民安全。

新城村十一股溪全長約5公里，林明溱會勘時發現現場雜草叢生，河床也有淘空現象，為了協助縣府改善工程，村民表示願意提供土地放置疏濬挖起的泥土，他感謝村民配合，也責成工務處在雨季前完成河川整治、暢通河水，以免造成災害。

頭社活盆地大排早期種田，灌溉水滲到地下以維持活盆地的高度，而今農民多改種蔬菜，水量減少，使得活盆地漸漸下沉，造成橋粱下方掏空一公尺多，該橋常有農民駕駛農耕機進出，縣長擔憂農民安全，要求工務處儘快處理。

(中時)