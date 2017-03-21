兩岸城市交流 海基會擬協助

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海基會董事長田弘茂今天表示，海基會目前正研擬配合地方縣市進行與中國大陸省市地方層級互動的構想，期望能夠以最簡便務實的方式提供協助。

海峽交流基金會今天舉行第九屆董監事第十次聯席會議，田弘茂在致詞時作上述表示。

海基會副秘書長兼發言人李麗珍接受中央社採訪時進一步說明，兩岸城市交流相當重要，海基會希望能在過程中扮演積極協助角色，所以因應兩岸目前的情勢，首次提出這套構思，這項計畫不會因地方執政政黨不同而有所區分，「沒有分顏色、黨派」。

她說，海基會未來將與各縣市聯繫，了解地方政府對兩岸城市交流的需求、與中國大陸互動狀況，以及海基會可以協助的部分，並研擬具體作法，屆時會再對外說明。

田弘茂致詞時說，總統蔡英文於去年「520」就職後，即致力維繫兩岸和平穩定關係，並持續向中國大陸釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解歧見。

他表示，兩岸關係確實涉及相當複雜的層面，但他深信，透過溝通與對話，在複雜多變情況下尋求共同的利益絕非完全不可能。

田弘茂說，海基會正在研擬配合地方縣市進行與大陸省市地方層級的互動構想，期望能夠以最簡便務實的方式提供協助。

他並表示，目前美國川普政府與中國大陸正在進行高層的對話與磨合，朝鮮半島情勢也極度嚴峻，台灣在亞洲的地緣戰略地位更為重要。

因此，田弘茂認為，海基會必須隨時留意事態的發展，並以更寬廣的視野和積極作為，同心協力來處理兩岸之間極為特殊又複雜的關係，將挑戰化為台海和平穩定發展的機遇。

田弘茂表示，海基會今年也會持續強化服務民眾功能，擴大關懷台商、台生、陸生、陸配及陸企的相關計劃，展現務實處理兩岸事務的態度與決心。1060321

(中央社)