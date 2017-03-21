新北投車站4月重新開放 舉辦系列活動

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台北市文化局今天說，台鐵北淡線「新北投車站」4月1日重新對外開放，從3月31日晚間到4月4日，舉辦一系列活動，歡迎民眾前往感受「百年驛站，風華再現」魅力。

文化局說，在日治時期，台灣總督府為發展新北投地區溫泉觀光產業，興建新北投支線，於1916年(大正5年)4月1日正式啟用「新北投乘降所」，後改稱「新北投驛」，就是今日的新北投車站。

新北投車站為現存台鐵北淡線，也是北市僅存的百年車站，站體採木造結構，屋頂簷架下的雕花托座及1937年因站體擴建而產生的3+1組合老虎窗，為車站建築一大特色。

1988年因北淡線停駛走入歷史，後拆遷至彰化台灣民俗村存放供遊客參觀；2003年文化資產保存意識抬頭，北市府與民間團體攜手爭取車站回家，幾經波折，日榮資產公司有感於市民對車站返鄉的期盼，同意無償捐贈新北投車站給北市。

車站修復重組工程從2016年展開，今年在原址附近重組完成對外開放，之後由台北市文化基金會營運管理。

文化局為慶祝新北投車站重返家鄉，自3月31日晚上開始，由地方自發性舉辦「守護老車站爵士音樂會」，隔天下午1時30分正式開幕並對外營運，隨後舉辦踩街遊行則邀集北投各學校、居民見證車站歸鄉。1060321

(中央社)