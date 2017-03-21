被嘲笑沒關係 胡瓏貿：我有NBA夢想
台灣首位透過選秀加入CBA的籃球員胡瓏貿今天回母校分享經驗，鼓勵學弟妹朝夢想前進。胡瓏貿強調，自己仍有NBA夢想，「被大家笑沒關係，我自己也覺得好笑。」
胡瓏貿曾讀台北市三興國小、信義國中、松山高中，高中畢業後赴美就讀夏威夷檀香山夏米納大學，挑戰更高籃球殿堂，去年成為中國大陸男子籃球職業聯賽（CBA）福建潯興隊的一員。
在教育部體育署指導、國家運動訓練中心規劃、信義國中協辦下，補充兵胡瓏貿，以及替代役林孟學、林孟達、李家慶等籃球好手，前往信義國中傳授籃球經驗。
「想比別人多練一點的心態，就跟別人不一樣。」胡瓏貿對著學弟妹說，他以前想法就跟別人不一樣，所以自己現在能在CBA。
胡瓏貿以自己訓練為例，例如教練要求臥推做8下，但會要求自己超越一般人的水準，做12、13下，「有人覺得我變態，但我做完覺得很爽。」胡瓏貿用意在勉勵學子「相信自己的夢想、離開舒適圈，做自己不擅長的事、發揮120%的力量去做。」
國中時期就嶄露頭角的胡瓏貿說，國中就長到190公分，當時的夢想是打中華隊，想跟田壘、曾文鼎他們一樣，不過現在覺得國中應該就要有NBA的志向，「可能因此我現在是在NBA，不是CBA。」
胡瓏貿勉勵大家，沒有做不到的夢想，只有做不做而已。1060321
(中央社)
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