屏科大學生反剝削 號召成立工會

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因學校附近商家給學生打工的時薪不符勞基法規定，屏東科技大學學生招有倫與樹黨成員今天號召學生打工族成立工會，以終結業者對於學生打工族的剝削。

屏科大學生日前在社群網站爆料，學校附近商家給學生打工的時薪，有不少低於勞基法規定的新台幣133元時薪，甚至只有70元、80元。

這件事引起屏東縣勞工處重視，並對學校附近店家進行勞檢，在檢查的20家店家中，只有3家符合規定。屏科大學生也自製薪資地圖，揭露沒有達勞基法規定最低薪資店家名單。

屏科大學生招有倫今天並發起成立「屏東學生勞工陣線」，與樹黨、台灣樹人會等組織在屏科大校門口號召打工學生籌組勞工產業工會，他們喊著「組織工會、終結剝削！」口號，認為目前打工族受到嚴重剝削，學生們應該自己站出來，為打工族發聲。

只要人數達30人，就能成立工會，但學生能不能成立工會，屏東縣政府勞工處長林德輝表示，如果是校內勞動者，可以參加校內工會，不過目前看來學生想組的是針對跨校的打工族群，應屬產業工會，勞工處會進一步請示勞動部，以做因應準備。

學生要爭取權益，但屏科大附近店家也喊苦，有店家表示，屏科大附近不是市區商家，只要寒暑假就沒有生意，符合規定的時薪，壓力真的很大，有些商家乾脆不請學生打工，自己老闆兼店員。1060321

(中央社)