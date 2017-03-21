副總統：台灣願為全球公民教育貢獻心力

副總統陳建仁今天接見聯合國教科文組織全球學習與全球公民教育主席托瑞斯，希望托瑞斯持續支持台灣參與聯合國教科文組織相關計畫與活動，讓台灣為全球公民教育貢獻心力。

陳副總統今天接見聯合國教科文組織（UNESCO）「全球學習與全球公民教育」主席托瑞斯（Carlos A. Torres）。

陳副總統說，在全球化的時代中，國與國的界線愈來愈模糊，跨國間的事務也逐漸增多，一個互動密切的「地球村」正在形成。生活在這個地球的人們，很多事情已密不可分，包括全球暖化、環境永續、不同文化間的尊重、各種族間的和平、以及人權的維護、難民處理與貧窮等議題，都是跨越國界，做為任何一個國家的公民都應該關心。

副總統指出，全球公民教育是相當重要的一環，也是聯合國教科文組織在教育項目上推動的重點。雖然台灣目前不是聯合國的會員國，但台灣非常樂於協助托瑞斯推動全球公民教育，以台灣的知識、經驗與力量，一起參與聯合國所推動的教育活動。

他說，聯合國倡議的環保、平等、和平、反貪及民主等公民素養的教育培養方針，一直以來都是政府所重視的人文教育涵養。希望托瑞斯這次來台，能與台灣相關學校機關、政府單位及民間組織充分溝通與合作，一起提出可以執行的方案，除讓政府與民間可以協助托瑞斯在聯合國教科文組織推展工作，也讓台灣可以為全球公民教育貢獻一分心力。

另外，陳副總統說，希望托瑞斯繼續支持台灣參與聯合國教科文組織的活動，做為台灣在國際社會上最堅定的友人。1060321

(中央社)