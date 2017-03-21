澎榮服處協助退役官兵 再創第二春

退輔會澎湖榮民服務處舉辦職訓資源及產訓合作，提供退除役官兵早日從軍中轉入職場，再創生涯第二春。

退輔會澎湖榮民服務處舉辦「訓資源及產訓合作」說明會，邀請澎湖地區的旅遊高職學校、澎湖科大、澎坊等28家企業學校就退役官兵的就學、就業及職訓等媒合，為退除役官兵開拓就業管道。

澎湖縣長陳光復及立委楊曜希望澎湖在地的業者，廣為進用退除役官兵，使其得以快速由軍中轉至職場，並提高就業率。

輔導會就學就業處長董龍泉對於專門為澎湖地區量身打造的「動力小船駕駛訓練班」，輔導會給予參加職訓退役官兵費用補助。

澎湖榮服處長韓忠義表示，輔導會為因應募兵制施行，自去年3月起納入服務4至9年第2類退除役官兵，由於年齡大都介於28至35歲之間，期盼能在就學、就業及職訓上，協助再就業或就學。1060321

(中央社)