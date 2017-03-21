大漢溪左岸道路7年未動工 新北市府和水利署互推

我要評比

立委蘇巧慧、吳秉叡及市議員陳世榮（右至左）拿著工程示意圖，呼籲盡速闢建新莊西盛到樹林山佳的大漢溪左岸河岸道路。（陳俊雄攝）

立委蘇巧慧、吳秉叡爭取闢建大漢溪左岸河岸道路，包括市議員陳世榮及多位樹林地區里長都到場聲援。（陳俊雄攝）

從新莊鐵路橋到樹林柑園大橋全長6.36公里的第2期大漢溪左岸道路工程，規畫7年仍未動工，立委吳秉叡、蘇巧慧21日表示，堤內環漢路路幅狹窄、車輛往來頻繁，平均每年發生287件車禍，闢建完整串聯大漢溪綠水河岸道路已刻不容緩。

市議員陳世榮表示，他曾質詢堤外便道施工問題，市府答因灘地腹地不足，須水利署疏濬河道增加灘地再施做。但和水利署討論疏濬作業，市府卻又拿濕地當藉口拒絕，令人不解。

陳世榮指出，堤內的環河道路環漢路，除了三重區的環漢路一段路幅較寬，環漢二至五段路幅狹小使得機車汽車爭道，車禍不斷。如果堤外便道串聯完成，便可降低堤內環漢路車流量，減緩車禍發生機率。

立委蘇巧慧表示，環漢路是她每天去立法院的必經之路，但路窄車多，近3年發生860件、平均每年287件車禍，安全性不足。

她也強調，堤外道路是大漢溪整治、親水綠帶空間營造的第一棒，如果市府一開始基礎都無法落實，未來河岸綠帶的親民環境營造勢必不足。

立委吳秉叡指出，大漢溪左岸早有規畫完整的堤外便道，但工程一拖7年，居民得繼續從堤外道路塞回市區，交通便利性大打折扣。

他表示，市府應為成功找方法，「腹地不夠」只是藉口，當初縣府以「路堤共構」方式闢建土城段環河路，「哪裡有什麼腹地？」如果由他主導市政府，一定盡速推動堤外便道的串聯。

由於這條堤外道路與樹林關係密切，中山簡炎輝、潭底許萬來、羌寮胡隆進、樂山廖文斌、樹德王俊雄、彭厝黃嘉祥、山佳許建強等多位里長也到場關切。

新北市水利局表示，興建堤外道路因腹地不足，若填土築路恐影響河段通洪，且有經過抽水站及橋梁淨高不足等問題；拓寬堤內道路則須砍除沿線2400棵喬木，危及生態環境。

水利局表示，現已協請水利署及公路總局研擬「國道三號土城段至龍潭段替代快速道路可行性研究」方案，將適時檢討辦理必要性，也希望中央地方早日攜手，提升新莊到樹林的交通品質。

(中時)