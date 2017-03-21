揪團出遊 高市5人同染恙蟲病
高雄市1旅行團今年1月中到花蓮旅遊，結果有5人在草皮上活動被恙蟎叮咬而感染恙蟲病，衛生局表示，今年至今天為止，高雄市累計7例恙蟲病確診病例（全國66例），為近5年同期最高，其中最近這5例是揪團旅遊共同感染的。
衛生局表示，恙蟲病不會直接由人傳染給人，是經由被帶有立克次體的恙蟎叮咬，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，因此行經草叢環境且未做好保護措施，即可能遭叮咬而感染。
衛生局指出，恙蟲病流行季節主要為夏季，自4至5月開始上升、6至7月到達高峰，今年恙蟲流行季節有提早趨勢，恙蟲病的潛伏期約6至21天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處通常會出現無痛性焦痂，如未經治療，死亡率可高達60%，經治療後死亡率小於5%，分析被咬部位，通常是在皮膚有皺摺處，及襪口、袖口、褲子鬆緊帶等縮緊部位，還有鼠蹊部等隱密處，市民要多加注意。
衛生局特別提醒市民朋友，清明時節已近，從事祭祖掃墓、登山或郊外踏青，有可能因為接觸到恙蟎生長的草叢環境，籲請出發前後請務必做好防護措施。
(中時)
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