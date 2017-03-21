周董巡演成都站喊卡 竟是場下挖出明代古蹟

周杰倫近期展開世界巡迴演唱會，但今年沒在大陸成都舉行。（圖／中時資料照）

成都體育中心底下挖出明代古蹟，現場有一些古井、街道露出。（圖／取材自微博）

天王周杰倫近期忙著投入「地表最強世界巡迴演唱會」，從香港起跑已到多個城市，日前更第一次唱進倫敦，接著4月將繼續到大陸開唱，不過，今年卻沒在成都站舉行，有網友爆料稱是因場館下挖出古蹟，引發不少討論。

據悉，成都體育場日前進行翻修時，意外在草坪下方發現明代蜀王府的花園，另有當地網友也曝光體育館的現況，原有的建築物已被拆除，現場露出古井、圍牆、街道等遺跡，而負責單位則決定遷建體育中心，網友便猜測這是周董今年沒在成都開唱的原因。消息一出，網友紛紛驚呼「我是在王府看過演唱會的人」、「怪不得今年成都沒什麼演唱會」，盼新場地能早日遷建好，才可以在成都看演唱會。

(中時電子報)