紐西蘭啄羊鸚鵡 笑聲具快樂感染力
研究人員發現，紐西蘭啄羊鸚鵡擁有具有感染力的笑聲，讓聽見的同伴也能沉浸在歡樂中。
法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，啄羊鸚鵡棲息在紐西蘭高山地帶，以聰明淘氣聞名，經常被譽為「山中的小丑」。
不過，今天發表於「當代生物學」（Current Biology）期刊的的研究主張，這種鳥類淘氣的名聲並非全是擬人化。
奧地利研究人員斯威因（Raoul Schwing）發現，啄羊鸚鵡有一種有別於自身其他發聲的「嬉戲叫聲」，能使其他同伴自然地進入玩嬉狀態。
斯威因說，就連在旁獨處的同伴聽見這種叫聲，也會開始嬉戲。這項研究進行時，斯威因是奧克蘭大學（Auckland University）研究動物行為的博士生。
他說：「事實上，至少有些啄羊鸚鵡在其他同伴並未嬉戲時，自然地開始玩耍，意味這種叫聲類似人類的笑聲，對聽到的鳥類有情感效應，使牠們處於嬉戲狀態。」
斯威因說，先前研究顯示，黑猩猩與老鼠也有類似透過發聲「傳染情緒」的能力，但啄羊鸚鵡是第1種非哺乳動物。
他說，這種叫聲類似具有傳染力的笑聲，值得進一步研究，也提醒了人類可能沒有我們所想得那麼特殊。
他說：「如果動物會笑，我們跟牠們也沒那麼不一樣。」（譯者：中央社劉文瑜）1060321
(中央社)
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