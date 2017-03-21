國旅補助被A？ 觀光局：依法追究

交通部觀光局去年推出「3億元擴大國旅補助政策」，被質疑有旅行業者以造假資料申請補助核銷，交通部觀光局今天嚴正表示， 審核作業中如有發現業者補助申請資料或單據不實，均不准予核銷， 已核准或核銷後如經查有虛偽造假冒領補助款者， 除予全數追繳回外，並將函送檢察機關依法追究刑責。

觀光局表示，補助要點所訂申請及核銷作業之規定相當嚴謹，也明訂旅遊團體餐廳、住宿、交通等審核基準， 不因申請業者團量大小而有差異。另對行程有疑慮者，觀光局並將透過公路總局協助取得遊覽車GPS資料進行行程比對。

為落實「擴大國內旅遊措施」精神，一向秉持公開、公正、 公平原則受理補助申請，並切實依所訂「 補助接待大陸地區人民來臺觀光業務受衝擊之旅行業辦理國內旅遊實 施要點」審查核銷。

(旺報)