《康定情歌》3月19至23日廣州巡演
3月19日至23日《康定情歌》將於廣州南方劇院巡演五場，該劇由甘孜州民族歌舞團傾力經三個月磨煉打造，關大心執導，男主角「華君」則由藏族新生代歌王四郎貢佈出演。
《康定情歌》以傳遍全世界的民歌《康定情歌》為基礎，內容講述一段發生在康巴地區的愛情故事；漢家哥哥華君與藏家姑娘康珠相識相戀，華君卻為救康珠的親人而葬身暴風雪中。
《康定情歌》有強力創作陣容參與；由知名導演關大心執導、益呷任藝術總監，著名影視劇目《偽裝者》、《一觸即發》的編劇張勇擔任編劇，男主角「華君」則由藏族新生代歌王四郎貢佈出演，女主角「康珠」是95後舞蹈專業新人戴宛芸。
整場演出分為兄弟、相識、阻情、定情、思念、生離、永生七個篇章組成，將民族情、兄弟情、愛情、親情等置於康巴大地，展示了一幅自然和人文的畫卷。
而劇中出現的茶馬古道、「四月八轉山會」、「燃燈節」等康巴歷史文化元素，其中也展示特有的地域文化，濃郁的民族風情令現場觀眾如痴如醉。
(旺報)
關鍵字：康定情歌
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。