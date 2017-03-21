《康定情歌》3月19至23日廣州巡演

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3月19日至23日《康定情歌》將於廣州南方劇院巡演五場，該劇由甘孜州民族歌舞團傾力經三個月磨煉打造，關大心執導，男主角「華君」則由藏族新生代歌王四郎貢佈出演。

《康定情歌》以傳遍全世界的民歌《康定情歌》為基礎，內容講述一段發生在康巴地區的愛情故事；漢家哥哥華君與藏家姑娘康珠相識相戀，華君卻為救康珠的親人而葬身暴風雪中。

《康定情歌》有強力創作陣容參與；由知名導演關大心執導、益呷任藝術總監，著名影視劇目《偽裝者》、《一觸即發》的編劇張勇擔任編劇，男主角「華君」則由藏族新生代歌王四郎貢佈出演，女主角「康珠」是95後舞蹈專業新人戴宛芸。

整場演出分為兄弟、相識、阻情、定情、思念、生離、永生七個篇章組成，將民族情、兄弟情、愛情、親情等置於康巴大地，展示了一幅自然和人文的畫卷。

而劇中出現的茶馬古道、「四月八轉山會」、「燃燈節」等康巴歷史文化元素，其中也展示特有的地域文化，濃郁的民族風情令現場觀眾如痴如醉。

(旺報)