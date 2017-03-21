陸客拒赴韓可轉來台旅遊？ 業者：機會不大
受到「薩德」影響，陸客赴南韓旅客大減。有旅遊業認為台灣應趁機爭取自由行陸客來台，但也有旅遊業認為是「做白工」。大陸組團社則表示，轉往日本和泰國人數會增加，但轉來台灣「機會不大」。
本月初至今，送件到移民署辦入台證的陸客自由行件數似乎出現微幅成長，有旅遊業認為是受到「薩德」不去南韓而轉來台灣。李姓旅遊業者表示「不會」，就以濟州島為例是免簽，但台灣要簽證，手續麻煩很多。也有業者感嘆「去年520後，陸客來台減少，轉往日韓泰，如今陸客赴韓減少，眼見陸客轉往日本和泰國，台灣卻吃不到。」
也有旅遊業者認為，往年3到5月一向是陸客來台大月，雖然今年陸客來台大減，但還是會有一定比例較平常月增加，但「最多就這樣了，然後開始走下坡。」認為今年自由行陸客來台至少較去年大減50萬人次。
「建議政府應趁此次機會參考附近國家對大陸自由行的簽證審查條件放寬。」林姓旅遊業者表示，甚至可以同時宣布對東南亞及大陸入台簽證費減免或半價，一定可以造成話題並刺激人數成長。但因涉及各部會協調，仍需行政院帶頭。
(旺報)
關鍵字：陸客
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。