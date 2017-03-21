陸客拒赴韓可轉來台旅遊？ 業者：機會不大

受到「薩德」影響，陸客赴南韓旅客大減。有旅遊業認為台灣應趁機爭取自由行陸客來台，但也有旅遊業認為是「做白工」。大陸組團社則表示，轉往日本和泰國人數會增加，但轉來台灣「機會不大」。

本月初至今，送件到移民署辦入台證的陸客自由行件數似乎出現微幅成長，有旅遊業認為是受到「薩德」不去南韓而轉來台灣。李姓旅遊業者表示「不會」，就以濟州島為例是免簽，但台灣要簽證，手續麻煩很多。也有業者感嘆「去年520後，陸客來台減少，轉往日韓泰，如今陸客赴韓減少，眼見陸客轉往日本和泰國，台灣卻吃不到。」

也有旅遊業者認為，往年3到5月一向是陸客來台大月，雖然今年陸客來台大減，但還是會有一定比例較平常月增加，但「最多就這樣了，然後開始走下坡。」認為今年自由行陸客來台至少較去年大減50萬人次。

「建議政府應趁此次機會參考附近國家對大陸自由行的簽證審查條件放寬。」林姓旅遊業者表示，甚至可以同時宣布對東南亞及大陸入台簽證費減免或半價，一定可以造成話題並刺激人數成長。但因涉及各部會協調，仍需行政院帶頭。

(旺報)