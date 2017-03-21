中國科學家研發高準確率血型試紙。此為示意圖，與本新聞無關。(美聯社資料照）

30秒內確定你的血型！中國科學家研發高準確率試紙。(影/取自New Scientist YouTube影音頻道)

血液對一個人來說相當重要，尤其在施行手術需要輸血時，若是採用不相容的血型，恐會使患者有生命危險。而現行傳統方式，要驗證血型大概得花30分鐘的時間；如今中國科學家研發出一種高準確率試紙，將整個過程大幅縮短為只要30秒，此對緊急醫療救治上有重要助益。

現行驗證血型的方式，一般來說需耗時30分鐘以上，對分秒必爭的醫療界來說，若能將過程縮短絕對是一件好事；此外，為避免可能發生錯誤輸血的情況，通常急診部門會保持O型血液的穩定供應，卻也讓此通用血型產生極端的需求。

綜合陸媒報導，如今中國第三軍醫大學第一附屬醫院的研究人員，研發出一種最快能在30秒檢測的新型試紙，大大減少過往分析的時間，且無需專門的設備或訓練就可完成。此意味著，當醫療團隊在戰場或資源有限的環境下，也能很容易地檢測出特定血型，並且緩解對O型血液的需求。

該份研究成果近期被刊登於《Science Translational Medicine》期刊之中，此新型試紙主要是仰賴血清蛋白和染料間的化學反應，顯示出褐色時，代表樣本中沒有此類抗原抗體；反之則會出現藍綠色。該方法在3550個人血液樣品上進行測試，結果有高達99.9％的準確率。

(中時電子報)