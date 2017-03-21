大甲鎮瀾宮起駕宴 席開888桌

大甲鎮瀾宮21日晚間在大甲體育場舉辦起駕宴。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮21日晚間在大甲體育場舉辦起駕宴，今日席開888桌，吸引遶境期間各宮廟人員與工作人員參加，全場一如往年大爆滿，宣告9天8夜遶境活動將於周五深夜起駕。

大甲媽遶境24日深夜11時起展開，廟方依循往例，在出巡前3天舉辦起駕宴，席開888桌，宴請友宮人員、工作人員及地方人士，今晚估計湧入近萬人，這是大甲媽起駕前最後一次吃葷，接著就要齋戒、茹素，直至祝壽大典結束。

(中時)