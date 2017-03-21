「三重余文樂」當詐騙車手 遭到起訴GG了

詐欺集團首腦、綽號「冥王」的林姓男子，將銀聯卡交付給自稱「三重余文樂」的黃男等車手，伺機提領贓款，遭檢警搜索後查扣208張銀聯卡及2978萬元現金。新北地檢署今日依加重詐欺罪嫌起訴9名集團成員，其中主嫌林男否認涉案，遭檢方建請從重量刑。

黃男因長得頗為俊帥而自稱「三重余文樂」，並和莊、陳、洪等人擔任車手，持林男交付的提款卡在ATM提領贓款。

檢警據報後共發動了4波搜索，共查扣208張銀聯卡及2978萬元現金，並在林嫌住處查扣隨身碟、教戰手冊等物，還起出了有3張算命紙，疑似是林嫌在聘用車手前會先請人算命，以確定此人是否忠誠。

新北地檢署21日依加重詐欺罪嫌起訴林、黃、莊、陳、洪、梁等9名詐騙集團，其中林嫌否認犯案拒不認罪，檢方也建請從重量刑。

(中時)