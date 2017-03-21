遭警查獲太緊張 馬伕心臟病發險送命
53歲邱姓馬伕20日晚間載陳姓女子到摩鐵從事性交易時，遭桃園警方查獲，邱男警詢時臉色脹紅，員警第一時間還以為他喝醉，但邱自承並無飲酒，只覺得胸口悶熱，警方察覺有異，連忙將他送醫，果真查出他心血管堵塞，再晚一步就可能送命，讓邱男頻頻感謝警方救命。
桃園警分局行政組巡官汪思齊，昨晚6點多與同仁在桃園區一間摩鐵臨檢，當場查獲30歲的陳女，在邱姓男子載送下，以每次3000元到摩鐵與許姓男子從事性交易，將3人帶回警察局調查。
邱男一開始被帶到警局時並無異狀，稱沒食慾仍有吃便當，警詢時臉突然紅得像「關公」一樣，警方發現有異，一度以為他喝酒，開口詢問，邱男否認酒駕，以為是氣喘發作，全身無力、癱軟，休息一下就好。
但員警發現他顫抖不止，晚上10點多幫忙叫救護車，送往敏盛醫院，當場檢查出心肌梗塞，立即施以心導管繞道手術，術後狀況良好。
邱男聞言也嚇到，稱過去沒有心臟病史，還好警方發現得早，幸運撿回一命，感激不已，警詢後仍依妨害風化罪嫌送辦，而以觀光名義來台賣淫的陳女，則移送收容、等待遣返，嫖客則依社維法裁罰。
(中時)
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