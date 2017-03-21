澎湖縣政府推動美食電子地圖計畫

澎湖縣政府旅遊處為推廣澎湖美食，並肯定優良餐飲業者共同促進觀光產業發展之努力，針對澎湖縣104年及105年通過「餐飲衛生管理分級評核」標準的餐飲業者，推動美食認證及電子地圖登錄輔導計畫，拼餐飲觀光服務品質更上一層樓。

縣府旅遊處王馨珮處長表示，雖然澎湖年度遊客已突破百萬人次，但與觀光產業息息相關的餐飲產業資訊應更加數位化。

因此委託專業團隊協助有心提升的業者透過電子媒體訊息露出，新增提供遊客最先進即時的餐飲資訊，讓遊客可以輕易在網路上獲得店家地址、電話、付款方式、營業時間等相關資訊，促進消費資訊流通。此外，參與本計畫之店家所在位置，亦將納入整套「好味澎湖」電子地圖，放在澎湖逍遙遊官網、fb粉絲專業等行銷管道，免費讓遊客下載至行動裝置，方便遊客擷取資訊、行車導遊使用。

計畫主持人澎湖科技大學李明儒教授也特別跟現場與會店家說明，澎湖的自由行遊客比例已高達八成，多半運用網路科技查詢旅遊資訊；外國遊客幾乎都透過網路平台獲得店家資訊，能將店家資訊數位化、英語化絕對可幫助觀光美食產業的趨勢發展。

親自來到現場的來福海鮮餐廳老闆顏文發，以及玉冠嫩仙草店東吳小姐均表示，本次縣府給予店家實質的數位化輔導資源非常實用，也會全力配合團隊進行店家資訊上架的作業。會後，包含福朋喜來登酒店，以及來福海鮮店、及林春咖啡廳等超過47店家現場簽署參與同意書，願意與縣府一同合作，讓店家資訊建置於網路平台，即使是小店家也能小兵立大功運用網路資源行銷自己。

(中時)