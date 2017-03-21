川習會 趙春山：不會出現第四公報

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大陸外交部日前間接證實正在籌備「川習會」。對於外界關注中美雙方屆時是否簽署「第四公報」，學者趙春山分析，會面應該會聚焦在經貿與北韓議題，「不會有第四公報」。

而針對中國大陸近期頻頻傳出「武統聲浪」，趙春山則認為「那並非主流」。

海峽交流基金會今天舉行第九屆董監事第十次聯席會議，並邀請亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，針對「中共兩會後對台政策與我因應之道」發表專題演講。趙春山在會後接受媒體採訪時，對相關提問作上述表示。

中國大陸外交部發言人華春瑩20日在例行記者會中，間接證實4月的「川習會」。

趙春山指出，美國國務卿提勒森這次訪陸期間雙方言論可以看出，中美雙方對台灣議題已有共識，也不願讓兩岸議題成為負債；因此，屆時美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平會面時，對相關議題應該只是舊調重彈，「不會有第四公報」。

他認為，川普的商業背景與近期的經貿政策將會使「川習會」會談重點導向雙邊貿易；另外，北韓核問題導致朝鮮半島局勢緊張、美國與南韓軍演及部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），「川習會」上「北韓問題」勢必「箭在弦上」。

此外，針對中國大陸近期頻頻傳出「武統」聲浪，趙春山則認為，習近平及少提及「武統」，更曾多次表達「統一」要「心靈契合」，因此「怎麼可能『武統』呢？」

他表示，中國大陸面臨社會變遷，特別是網路時代來臨，充斥許多激進言論，但這並非主流聲音；而對中共軍方人士而言，「如果兩岸問題能和平解決，那就不要軍隊啦」，因此，他們不可能說出「主和」的說法，「但這種說法聽聽就算了」，「絕對不是主流」。

中美三個聯合公報是指中國大陸與美國政府共同簽署的三個外交公報，包括「上海公報」、「中美建交公報」和「八一七公報」。1060321

(中央社)