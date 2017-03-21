信肩頸無法轉動 宣傳喊卡先休養

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歌手信原訂明天前進校園出席創意料理大賽，今天臨時取消活動，所屬的華研國際音樂說，信肩頸無法轉動，連帶影響進食，公司決定取消近期宣傳工作，讓信好好休養。

信（Shin）去年底發行新專輯「大爺門」，今年5月20日將在台北小巨蛋舉辦「Gentle Monster」演唱會，近來忙備戰攻蛋，預告經典歌曲一定不會少，也會帶來「金都男」等新歌演出。

信原訂明天出席喬治高職創意料理大賽，學生也會端上創意料理及武術秀，慰勞籌備演唱會的信；不料，今天下午華研國際音樂通知媒體，因藝人身體微恙，決定取消活動。

華研國際音樂表示，信疑因近期閉關為演唱會重訓及製作音樂等因素，從3天前肩頸無法轉動，身體不適連帶影響進食，已安排醫生檢查治療，尚未有明確診療結果，目前信先服用止痛藥止痛，經公司討論後，決定取消近期宣傳工作，讓藝人好好休養。1060321

(中央社)