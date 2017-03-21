歐盟硬起來 羅馬團結宣言先將英國剔除

英國定29日啟動脫歐，為防骨牌效應，歐盟態度轉趨強硬，除表示脫歐必須付出代價外，更提前一步要在25日羅馬峰會發布的團結宣言中剔除英國。

英國首相梅伊（Theresa May）通知歐盟將在29日啟動脫歐程序，歐盟將在48小時內向英國發出協商草案。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）則擺出應戰姿態，他表示不擔心其他成員國會仿傚英國離開歐盟，因為英國脫歐會讓留下來的成員國明白，這並非一個好選擇。英國將因脫歐付出代價，結果會證明根本不值得離開歐盟。

在英國脫歐列車即將啟動之際，歐盟為防骨牌效應，當務之急是團結其餘的27個成員國。25日歐盟將在義大利羅馬召開峰會，原本這是歡歡喜喜慶祝《羅馬條約》誕生60周年，奠定歐洲一體化的時刻，現在卻成為向全球凸顯歐盟團結的大誓師場合。

據目前歐洲執委會先公布的訊息指出，歐盟各領導人25日將聚集慶祝簽署羅馬條約60週年，會中將強調「我們27個會員國」將致力團結「因應前所未見的挑戰」，似乎已先前一步剔除英國。

歐盟向外界宣告將繼續走整合的路，但當前挑戰並不少，首先是德法核心國家倡導的「多速歐洲」，呼籲允許成員國以不同步調深化整合，卻引發中、東歐會員國擔心被排除在外而反對。

另外最受矚目的是法國將在4月下旬進行首輪總統大選，法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）揚言當選就脫歐，昨天她在電視辯論會中表示，英國脫歐與川普（Donald Trump）當選美國總統，這2件事並未造成反對者預期的災難性後果。

成立60年的歐盟，在邁入花甲之年時遇到前所未有挑戰，當初從戰爭的斷垣殘壁中重建歐洲，現在則是走向分裂危機，羅馬峰會能否激起團結心值得觀察。1060321

(中央社)