劉德華墜馬所拍廣告曝光 騎馬畫面被剪
港星劉德華落馬摔傷至今近2個月，墜馬當時所拍的飲料廣告如今曝光，劉德華一身牛仔勁裝，雖然廣告中所有馬匹及騎馬的畫面都被剪光，但天王帥氣依舊。 新浪網今天播出劉德華拍攝的飲料廣告片，只見劉德華現身牧場，穿著一身牛仔勁裝，雖然馬匹及騎馬的畫面被刪光，但他打飛靶時彈無虛發，舉手投足英俊瀟灑。
最後，劉德華戴著墨鏡靠在馬廄邊喝飲料，神情輕鬆愉快。
另外，香港藝人譚詠麟（阿倫）昨天在社交網貼上與華仔合照，留言：「我和劉德華的歌今天開始推出了：簡單是福！」
簡單是福一曲由阿倫作曲，劉德華填詞，在Apple Music及iTunes獨家推出，網友留言：「真好聽，好有哲理。」
55歲的劉德華1月17日在泰國拍廣告不慎從馬背上墜落，造成盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，緊急送回香港就醫。劉德華經紀公司隨後表示，劉德華需要住院治療6至8週，其後的復健至少要半年以上。1060321
(中央社)
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