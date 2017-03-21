台日青少年交流活動 首辦國台語演講賽

我要評比

駐日代表處與日本工業新聞、產經新聞社主辦的「台日青少年文化交流獎學金」比賽，今年首度辦國台語演講比賽，比賽結果，今天在東京舉行頒獎典禮。

第14屆「台日青少年文化交流獎學金」作文及國台語演講比賽，今天在產經新聞大樓舉行頒獎典禮，駐日代表謝長廷頒獎。

謝長廷致詞表示，這項活動主要是為建立台日新生代交流平台，希望日本青少年能多認識台灣，瞭解台灣多元化發展的社會，並期許獲得獎學金的同學未來能成為台日友好交流的橋樑，並與台灣新生代攜手共同貢獻國際。

首度舉辦的國台語演講比賽是本屆活動的亮點，有來自橫濱中華學院、東京中華學校、立教、拓殖、東京平成國際等大學學生共8人報名參賽。比賽結果，橫濱中華學院高中1年級學生藤村美碧等4人獲獎。

獲獎的拓殖大學學生內野武志在參賽前，特別向台灣留學生勤學台語，演講時國台語併用，獲評審青睞。

謝長廷表示，國台語是台灣生活的必備語言，未來能促進台日民間交流與溝通。這次比賽也對台灣旅日僑民新生代具啟發與鼓舞作用，別具意義。

本屆活動作文組共有507人報名，選出東京醫科大學4年級學生岩間優等9人優秀作品。

獲作文大賞（最大獎項）的岩間今天代表致答詞時表示，就讀高一時，受到台灣友人影響，立志學醫，今年4月將開始實習，結束後規劃到台灣留學，希望未來在醫療領域能與台灣攜手貢獻世界。

駐日代表處從2004年起與日本工業新聞社共同舉辦台日青少年文化交流獎學金活動。歷屆活動都包括認識台灣的文藝競賽活動及安排獲得獎學金的學生赴台灣研修2大項。

研修活動是實地到台灣參訪各項文化設施並安排訪問總統府及拜會外交部、教育部、與台灣高中生交流及體驗寄宿家庭等。希望藉此讓日本新生代瞭解台灣多元化發展的社會，培育台日永續友好發展的種子。

台日青少年文化交流獎學金活動舉辦至今約有1萬4335位日本的國、高中生及大學生參與，其中有225名得獎人赴台研修。1060321

(中央社)