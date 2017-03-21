SOGO北海道美食展今開跑 2周衝10萬人潮
太平洋SOGO忠孝館每年都有的「春の和風節 北海道美食展」昨起至4月4日登場，今年強打明星品牌新品像是六花亭彩色巧克力薄片、LeTAO香檳巧克力等。初登場的北海道海鮮俱樂部花枝仙貝，日本開店至今20年賣出700萬包；與米其林三星主廚三國清三的主廚系列北海道奶酪布蕾都是人氣焦點。
這次，匯集日本各地103家人氣美食及經典工藝品參展，有11家初登場，20％全新商品。初登場美食包括鷹の爪味噌叉燒拉麵，萃取豬大骨和魚介類鮮味的湯頭，搭配特製味噌和鮮嫩叉燒肉；櫻花食堂北海道天丼嚴選日本大尾甜蝦、噴火灣大干貝，配上當令蔬菜再淋上特製甜鹹醬汁；鰻師的蒲燒432蒲燒鰻魚，嚴選鹿兒島產鰻魚，以健康為本的無使用藥物的養殖法，完全不使用人工色素、防腐劑的上等醬汁。
初登場工藝品中，MUKU工房貓頭鷹與熊浮雕，使用旭川當地存放將近15~20年槐木製成，槐木在日文中和延壽的發音一樣，有祝福的寓意。此外，本次適逢旭山動物園開園50周年慶，擅長動物攝影並被旭山動物園公認的攝影家今津秀邦，趁此展出一系列人氣動物寫真照片。
展期間持快樂購卡當日累滿2000元，有機會抽王子大飯店住宿券；SOGO副店長賴必昌表示去年預估業績6500萬元，創新高達7370萬元，今年2周至少可吸引10萬人潮，可望持續成長，目標7400萬元。
SOGO日本展有春、夏和秋季3檔，業績加總可達1億7000萬元，有死忠粉絲的六花亭丸成葡萄乾奶油夾心餅乾和巧克力等，去年秋季業績371萬元；丸福本舖各類梅子去年春季累積360萬元；函館海鮮市場熱銷的花枝燒帶動其他商品去年秋季創162萬元。
(中時)
關鍵字：太平洋SOGO忠孝館
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