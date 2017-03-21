內政部106年「遇見初LOVE」單身聯誼活動 第1、2梯次自3月22日起報名
為提升我國結婚率及生育率，廣泛吸引年輕世代重視婚姻與家庭議題，內政部規劃於106年辦理「遇見初LOVE」單身聯誼活動，共計12場次，藉由多樣聯誼活動，增加單身男女交往及結婚機會，提高結婚率，落實鼓勵適齡結婚生育之人口政策。
活動第1、2梯次自106年3月22日起至4月5日受理報名，歡迎年滿20歲以上在臺設有戶籍之單身者踴躍參加，並由內政部補助兩成費用。第1梯次「花現幸福。戀戀桐花一日遊」訂於5月6日辦理，歡迎喜歡健行、賞花攝影之單身者報名;第2梯次「漫遊林美。手創幸福二日遊」於5月20-21日辦理，歡迎喜歡建築、步道行、手創的單身者報名。相關活動詳情及報名資訊請參閱活動網頁(http://www.ris.gov.tw/love106)。
澎湖縣105年底人口總數為103,263人，結婚登記對數541對，較104年減少65對；粗結婚率5.26%，即指平均每千人有5.26對結婚，較104年減少0.68%。
縣府民政處表示，106年單身聯誼活動除由內政部辦理全國性活動外，縣府亦規劃今年5月及11月分別辦理未婚聯誼、預約幸福婚前教育成長營各1場次，屆時歡迎澎湖縣未婚男女踴躍報名參加，期透過活動增加適婚年齡單身族之交友機會，以擴大生活圈，促進良性互動及情感交流，達到友善婚育之目的。
(中時)
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