前北葉國小校長戴錦花 涉公務員登載不實罪判1年6月

前北葉國小校長戴錦花，民國99年擔任校長期間，申請屏東縣政府教育處推動成人基本教育計畫，卻因故沒有開班，事後竟由當時校內教務組長孫美玲向廠商索取發票，核銷7萬7600元，兩人被依公務員登載不實罪遭屏東地檢署起訴，今日法官判決，戴錦花一審判刑1年6月。

孫女又涉另案侵佔八八水災兒童課輔計畫助學金13萬8928元，2案共合併執行6年有期徒刑、褫奪公權4年，全案仍可上訴。

戴錦花當時喊冤說，因補助經費是由縣府核發，擔心學校未依計畫辦理，未來會不利相關經費申請，等於剝奪失學民眾與外籍配偶學習機會，她當下要求同仁擇期再辦，並沒有授意偽造文書，以不實單據核銷。

(中時)