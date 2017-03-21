七美、望安鄉民有福了 視訊連線可查財產所得
澎湖縣政府稅務局為提供離島(七美、望安)民眾更貼心便捷的服務，特推視訊連線服務即可申辦財產所得的查調，歡迎離島民眾多加利用。
稅務局表示，七美、望安因地處離島，鄉民申辦稅務案件常須往返奔波送件取證或委託親友代辦，實屬不便。此後鄉民本人若想查調個人財產所得資料只須帶齊應備證件(國民身分證正本、印章)，親赴七美或望安鄉公所，透過雙方機關之「電腦視訊」連線確認身分，即可立即就地申辦，不僅免於奔波，更節省時間與成本。
七美、望安民眾如尚有其他疑問，可撥打稅務局免費服務電話0800-692000，或撥打06-9279151-268服務專線，將有專人提供服務解說。
七美鄉公所:視訊承辦人：盧虹霖 服務電話：06-9971007-56 望安鄉公所：視訊承辦人：郭家雯 服務電話：06-9991311-52
(中時)
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